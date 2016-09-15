День знаний в интернате для детей, лишенных родительской опеки - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В День знаний после капитального ремонта состоялось открытие действующей при министерстве образования общей средней школы-интерната №2 для детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали руководитель Управления деинституционализации и защиты детей министерства образования Малахат Гаджиева, директор школы-интерната Диляра Машадиева, коллектив школы и опекуны некоторых детей.

В учебном заведении обучается 160 детей, 10 из которых первоклашки.