День влюбленных в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня, как и во многих странах мира, в Азербайджане немало тех, кто отмечает День влюбленных - 14 февраля.

Сотрудники Report подготовили фоторепортаж об атмосфере Дня влюбленных в столице.

Отметим, что по сравнению с обычными днями, 14 февраля на бакинских улицах можно встретить больше молодых людей с цветами, шарами и подарками.

На выходах метро, центральных улицах Баку можно встретить предлагающих влюбленным цветы продавцов. Стандартная цена одного цветка составляет 5 манатов. Кроме того, некоторые девушки фотографировались со взятыми на "прокат" букетами...

Корреспондент: Рухана Мирзоева