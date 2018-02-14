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    День влюбленных в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Сотрудники Report подготовили фоторепортаж об атмосфере Дня влюбленных в столице

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня, как и во многих странах мира, в Азербайджане немало тех, кто отмечает День влюбленных - 14 февраля.

    Сотрудники Report подготовили фоторепортаж об атмосфере Дня влюбленных в столице.

    Отметим, что по сравнению с обычными днями, 14 февраля на бакинских улицах можно встретить больше молодых людей с цветами, шарами и подарками.

    На выходах метро, центральных улицах Баку можно встретить предлагающих влюбленным цветы продавцов. Стандартная цена одного цветка составляет 5 манатов. Кроме того, некоторые девушки фотографировались со взятыми на "прокат" букетами...

    Корреспондент: Рухана Мирзоева 

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