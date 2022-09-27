День памяти - не иссякает поток людей на II Аллею шехидов

В связи с Днем памяти не иссякает поток людей на II Аллею шехидов.

В связи с Днем памяти не иссякает поток людей на II Аллею шехидов.

Как сообщает Report, II Аллею шехидов посещают представители общественности, должностные лица, семьи шехидов.

Народ с глубоким почтением чтит память героев-шехидов, павших в Отечественной войне.

Согласно Распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого уважения ко всем нашим солдатам и офицерам, героически сражавшимся в Отечественной войне, отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны, 27 сентября ежегодно отмечается в Азербайджане как День памяти.