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День памяти - не иссякает поток людей на II Аллею шехидов 

День памяти - не иссякает поток людей на II Аллею шехидов  В связи с Днем памяти не иссякает поток людей на II Аллею шехидов.
Мультимедиа
27 сентября 2022 г. 14:17
День памяти - не иссякает поток людей на II Аллею шехидов 

В связи с Днем памяти не иссякает поток людей на II Аллею шехидов.

Как сообщает Report, II Аллею шехидов посещают представители общественности, должностные лица, семьи шехидов.

Народ с глубоким почтением чтит память героев-шехидов, павших в Отечественной войне.

Согласно Распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в знак глубокого уважения ко всем нашим солдатам и офицерам, героически сражавшимся в Отечественной войне, отдавшим свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны, 27 сентября ежегодно отмечается в Азербайджане как День памяти.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnım Günü - II Şəhidlər xiyabanına insan axını davam edir

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