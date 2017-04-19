Дахла - восходящая звезда Южных провинций Марокко - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку - Дахла. 19 апреля. REPORT.AZ/ В период, когда в мире существует большое число конфликтов, возникают новые спорные вопросы, СМИ и мировая общественность порой забывают о существовании старых конфликтов и спорных вопросов, таких как вопрос вокруг Южных провинций Марокко. Но сегодня события вокруг Южных провинций Марокко появляются в новостях не в качестве сводок с мест боевых действий, а в другом ключе.

История возврата исторических земель Марокко

В ноябре 1975 года король Марокко Хасан II организовал мирное шествие марокканцев для воссоединения со своими историческими землями в Сахаре. Это событие вошло в историю Марокко как Зеленый Марш и отмечается как национальный праздник.

Эта территория веками была марокканской территорией, что характеризуется тем, что проживавшее там население всегда присягало на верность марокканским правителям.

Начало пути развития

С момента возврата Южных провинций под власть Марокко здесь наблюдается прогресс. Правительство страны вкладывает очень много для развития инфраструктуры, создания рабочих мест, интеграции, а не маргинализации проживающих в этих провинциях местных жителей. В Южных провинциях построены промышленные предприятия, аэропорты, дороги, начал развиваться туризм. Король Марокко Мохаммед VI инициировал проект развития Южных провинций с объемом инвестиций 14 млрд долларов.

Ярким примером таких преобразований можно считать город Дахла, считающийся восходящей звездой Южных провинций Марокко. Небольшой город серьезно изменился за последние годы, став центром туризма и сельского хозяйства этого региона. Невероятно, но в сердце пустыни, при рациональном использовании имеющихся водных запасов, выращиваются различные виды фруктов и овощей, развито бахчеводство. Местное население также активно занято в рыболовстве.

Кроме того, здесь созданы все условия для туризма, особенно для виндсерфинга. Расположенный на узком полуострове город со всех сторон обдувается ветрами, что создает благоприятные условия для этого экстремального вида спорта. Здесь также создан уникальный гольф клуб на песке.

Дахла в повестке мировых новостей

Дахла усилиями правительства королевства в последние годы становится центром для обсуждения важных вопросов для мира в целом, и для Африки в частности. Так, уже в третий раз в Дахле прошел форум Кранс-Монтана, собирающий важных представителей правительств и научных кругов. Каждый год на форуме обсуждаются насущные вопросы мировой и региональной повестки. Например, в этом году основной темой было развитие Африки.

В целом Дахла имеет довольно большие перспективы для развития. Если использовать их в правильном направлении, можно с уверенность сказать, что в ближайшие 5-10 лет посещающие Дахлу люди увидят совсем другой, еще более развитый город.

Марокко и Азербайджан

Марокко и Азербайджан имеют отличные отношения, особенно в плане поддержки друг друга в вопросах территориальной целостности двух стран. Марокканцы очень чувствительны к вопросам Южных провинций, так же как и азербайджанцы чувствительны к вопросам Нагорного Карабаха. Тесные связи Рабата и Баку являются основой для еще большего и плодотворного сотрудничестве между двумя странами во всех сферах.