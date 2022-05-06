Чернобыль – освобожденный, но заминированный

После неожиданного вторжения России в Украину 24 февраля, которое в самой РФ назвали масштабной спецоперацией, под контроль российских военных на несколько недель перешел ряд районов в Киевской области, включая город Чернобыль. Это и вызывало самые больши

После неожиданного вторжения России в Украину 24 февраля под контроль российских военных на несколько недель перешел ряд районов в Киевской области, включая город Чернобыль. Это и вызывало самые большие опасения, поскольку не было ясно, что могут предпринять российские войска в отношении расположенной в этом городе печально известной атомной электростанции (АЭС) и не исключалось, что на станции мог повториться взрыв, который некогда прогремел здесь в 1986 году, что привело бы к еще одной радиационной катастрофе. 1 апреля вооруженные силы Украины освободили Чернобыльскую зону и другие территории Киевской области.

Сотрудник Восточно-европейского бюро Report посетил эту территорию, около месяца находившуюся под оккупацией.

Как стало известно, более 100 сотрудников не могли покинуть АЭС, захваченную российскими войсками в первый же день вторжения.

Во время оккупации города российские военнослужащие выкопали здесь многочисленные окопы, устроили огневые точки в направлении Киева. Они даже расстреляли автомобиль дорожной милиции СССР, стоявший как символ при въезде в Чернобыль...

После освобождения Чернобыля украинцы столкнулись с еще одной угрозой. Покидая города и окрестности, российская армия все заминировала, устроила пожары на лесных территориях. По словам украинских военных, все части города и прилегающих районов, включая придорожные территории, в настоящее время заминированы. Большинство мест отмечены знаками с предупреждениями о минной угрозе.

Житель Чернобыля, не покинувший город во время оккупации, вспоминает, что российские солдаты не тронули его дом и его самого, но разграбили дома соседей, вынужденных покинуть свои дома.