​Частичка Карабаха в иранском Гюлюстане - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В учебниках истории в разделе, посвященном правлению Сефевидских шахов, мы нередко встречались с упоминанием кочевых народов гызылбашей.

Будучи шиитами, представители этого народа носили чалму с 12 красными полосками в честь 12 шиитских имамов, отсюда произошло и название этого народа. Представители этой народности, имеющей тесные корни с азербайджанцами и говорящими на азербайджанском языке, имели довольно влиятельный вес в Сефевидском государстве. Именно благодаря гызылбашам, разгромившим в 1502 году войска Ак Коюнлу, шах Исмаил Хатаи смог взойти на престол. В знак благодарности, шах Исмаил Хатаи назвал своих воинов шахсевенами, что значит "любящие шаха".

После этого гызылбаши начали занимать высокие посты в государственной иерархии вплоть до прихода к власти шаха Аббаса Первого, который, опасаясь сильного влияния, стал привлекать на высокие посты персов и гулямов (воспитанных в любви к шаху немусульман), тем самым подорвав влияние некогда могучих гызылбашей. Последним шагом шаха Аббаса стало переселение гызылбашей на окраины страны для защиты границ государства. Многие из переселенных были уроженцами современного Карабаха, Тебриза и Ардебиля. Самыми крупными из племен, составляющих народность гызылбашей, были племена Мамишлу, Устаджлу, Садыглу и др.

Так и остались гызылбаши жить в Гюлюстане и по сей день. Разумеется, влияние персов отразилось на их жизни и быте, но они продолжают поддерживать свою культуру и лелеют мысль о возможном возвращении обратно на свои исторические земли. Для карабахских гызылбашей эта задача будет немного сложнее, но они верят, что этот день придет. Так, заведующий отделом в аппарате остандара Гюлюстана Гуламрза Мямишлу до сих пор не забыл свои корни: "Я сам из Карабаха, и очень хочу посетить, или вернуться на родину предков".

Тем не менее, проживающие преимущественно в иранской провинции Гюлюстан гызылбаши не остаются в стороне от повседневной жизни страны и принимают активное участие в развитии своей провинции. Явным доказательством тому является тот факт, что глава провинции является именно представитель гызылбашей - Али Садыглу, а большинство сотрудников его аппарата - представители именно его народности. При этом, правительство страны, в целом, не ставит никаких препятствий в том, чтобы гызылбаши развивали свою культуру, при этом эффективно интегрировались в иранское общество.