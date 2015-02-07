​Часовщик, посвятивший 40 лет своей жизни этому ремеслу - ВИДЕО

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Часовщик Гаджи Фаталиев пришел в это ремесло в 16 лет. Как сообщил Report сам Гаджи Фаталиев, вот уже более 40 лет он занимается этим искусством и нет часов, которые бы он не смог отремонтировать. Над дверью его мастерской висит табличка "Ремонт неработающих часов". Часовщик знаком со всеми секретами часового мастерства. Его самым большим желанием является расширение мастерской, где он ремонтирует часы. Он также хотел бы передать все секреты этого прекрасного искусства последующему поколению. Хотя пока он не может осуществить это желание.