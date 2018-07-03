Блэкаут в Баку - ВИДЕО

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Минувшей ночью Баку и многие районы Азербайджана остались без света.

Report подготовил видеоматериал об оставшемся без света Баку.

Отметим, что причиной прекращения подачи электричества стала авария на Мингячевирской ТЭЦ "Азербайджан". В ночные часы правоохранительные органы перешли на усиленный режим работы. Сотрудники дорожной полиции регулировали движение на дорогах, ввиду перебоев в работе светофоров. На водоочистных установках на Куре и в Джейранбатане была приостановлена очистка и раздача воды. Возникли проблемы и в деятельности Бакметрополитена. Возникшие проблемы устраняются.