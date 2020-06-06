​Безлюдные улицы Лянкярана - ФОТОРЕПОРТАЖ

После вступления в силу жесткого карантинного режима, введенного в крупных районах и городах Азербайджана, движение транспорта по улицам и проспектам Лянкярана было запрещено.

По данным Южного центра Report, с этой ночи сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск, наряду с центром города, несут службу на постах, установленных в селах.

На дежурство выходят автопатрули и пешие патрули.

Как видно по фотографиям, в городе Лянкяран строго контролируется выполнение требований, вытекающих из решения Кабинета министров, улицы города абсолютно пусты. Однако, несмотря на предупреждение, встречаются и нарушители правил карантина, в отношении которых принимаются меры в соответствии с требованием закона.