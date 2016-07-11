Беспорядочная парковка такси в бакинском аэропорту создает пробки - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Неправильная парковка автомобилей на автостоянке Международного аэропорта Гейдара Алиева, парковка на проезжей части дороги приводят к возникновению искусственной плотности и пробок.

Как сообщает Report, приезжающие в аэропорт и функционирующие там водители такси паркуют свои автомобили в неподходящих местах. Это приводит к пробкам на стоянке аэропорта. Беспорядочно припаркованные автомобили занимают также основную дорогу. В результате дорога сужается, возникает плотность, что создает препятствие для въезда на стоянку других автомобилей и пассажиров.

Подобная ситуация вызывает недовольство как самих водителей, так и пешеходов.