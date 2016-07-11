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    Беспорядочная парковка такси в бакинском аэропорту создает пробки - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Это приводит к пробкам на стоянке аэропорта

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Неправильная парковка автомобилей на автостоянке Международного аэропорта Гейдара Алиева, парковка на проезжей части дороги приводят к возникновению искусственной плотности и пробок. 

    Как сообщает Report, приезжающие в аэропорт и функционирующие там водители такси паркуют свои автомобили в неподходящих местах. Это приводит к пробкам на стоянке аэропорта. Беспорядочно припаркованные автомобили занимают также основную дорогу. В результате дорога сужается, возникает плотность, что создает препятствие для въезда на стоянку других автомобилей и пассажиров. 

    Подобная ситуация вызывает недовольство как самих водителей, так и пешеходов. 

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