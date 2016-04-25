Бедуины - кочевники пустыни - ФОТОРЕПОРТАЖ

Шарм-эль-Шейх. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сложно поверить, что в пустыне, где кроме песка нет ничего, возможно прожить долгое время. Однако есть люди, которые, бросив вызов природе, вот уже тысячи лет считают пустыню своим домом - это бедуины - люди, словно неприкаянные души, кочующие от одного оазиса к другому, и знающие цену тому немногому, чем они владеют. Report представляет читателям фоторепортаж из жизни бедуинов в Египте.

Слово бедуин с арабского означает "кочевник пустыни". Несмотря на то, что жизнь в современном мире расписана порой по секундам, мало что изменилось в традициях бедуинов за все это время. Бедуины так же, как и прежде живут под открытым небом небольшими кланами, руководимыми шейхом - самым богатым и многоуважаемым человеком в семействе. Дом бедуина представляет открытую площадку, где у каждого члена есть свой уголок. Посреди такого своеобразного дома устраивают очаг, который горит всю ночь, чтобы греть своих обитателей от холодных пустынных ночей. Находясь в семье бедуина, ни в коем случае нельзя спрашивать о супруге, и уже тем более смотреть на нее - это считается неуважением к хозяину очага.

В семье бедуинов раньше редко было меньше трех детей, но современная жизнь, все же не обошла стороной и этот народ. Сегодня число многодетных семей среди бедуинов становится все меньше. Однако несмотря на этот факт и возрастающую оседлость среди бедуинов, их число не становится меньше. Сегодня в мире насчитывается до 21 млн. бедуинов. Больше всего их в Судане, Алжире, Египте и Саудовской Аравии. Есть бедуины и в Израиле.

Сегодняшние бедуины стараются не очень отделять себя от окружающих людей, да и это невозможно. Туристов из разных стран очень интересует их уклад жизни, к чему бедуины быстро адаптировались. Не удивляйтесь, если увидите бедуина, свободно изъясняющегося на русском, английском, французском, испанском, и даже китайском. Деньги не помешают и в пустыне. Понимающие это предприимчивые бедуины устроили свой минибизнес, демонстрируя свою культуру, свой быт и кулинарию.

Кстати, очень интересен у бедуинов способ общения между кланами. Если кто-то хочет что-то передать другому, то достаточно просто встать лицом перед горной грядой и громко и отчетливо прокричать свое послание. Эхо разнесет это сообщение на многие километры.

Кухня бедуинов не богата, да и как ей быть богатой, если в пустыне ничего не вырастишь, кроме финиковой пальмы. Она в основном состоит из пресной лепешки, фалафеля (шарики из нута) и мятного чая, очень освежающего в жаркие пустынные дни.

В целом, бедуины очень приветливые и гостеприимные люди, ведь увидеть гостя в пустыне - это большая редкость. Уважайте их быт и традиции, и вы на всю жизнь станете хорошим другом бедуина.