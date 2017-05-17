Батуми - "жемчужина Черного моря", город с необычной архитектурой - РЕПОРТАЖ

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Батуми. 17 мая. REPORT.AZ/ В эти дни по приглашению Аджарского департамента туризма и курортов представители СМИ и блогеры посетили одно из прекрасных мест отдыха Грузии Батуми. В трехдневном путешествии принял участие и корреспондент Report, посетив основные исторические и туристические достопримечательности этого города.

Report представляет читателям репортаж из одного из туристических центров Грузии на черном море - города Батуми.

История одного города

В первую очередь представим вам краткий обзор о Батуми. Название города связано с именем расположенной на этой территории древней греческой колонии Батис. Загадочный город до средних веков был под управлением грузинских князей. Чтобы посетить этого город, нужно сначала отправиться в Тбилиси, а после на другом транспорте перетерпеть 6-часовой путь и добраться до желанного туристами зеленого края. Сразу на входе в город вас встречает Батумский бульвар. Бульвар протяженностью в 8 км начал строиться в 1880-е годы. На территории бульвара расположено строение Каланада, построенное в 1930 г и считающееся вратами на берег моря. Здесь имеется и летний театр. Театр был построен в те же годы, в настоящий момент там идут ремонтно-строительные работы.

Специальная велосипедная дорога

На территории бульвара не остались без внимания и велосипедисты. Для них отведена специальная дорога. Велосипедные дорожки можно увидеть на всех городских улицах и вдоль берега. В центре города имеется великолепное озеро. Одного вида этого озера хватит для отдыха. Кроме того, в этом озере можно и порыбачить. Для курортного города и в целом Аджарии характерны проливные дожди. Во время нашего визита и мы попали под сильный дождь.

На территории приморского бульвара Батуми установлен памятник Али и Нино в честь героев произведения азербайджанского писателя Курбана Саида "Али и Нино". Памятник совершенно особенный с точки зрения архитектуры. Автор памятника Тамар Квеситадзе заметила, что вдохновилась на создание памятника историей любви молодого азербайджанца и грузинки в романе Курбана Саида и захотела возвести монумент вечной любви двух молодых людей.

Поток в 800 тыс. туристов за один сезон

Сотрудник Аджарского департамента туризма и курортов подробно рассказал нам, группе азербайджанских журналистов, об Аджарской АР и ее туристическом потенциале: "73% населения Аджарии составляют грузины. Территория Аджарии равна 2,9 тыс. кв. м, население – 400 тыс. человек. Из них 180 тыс. живут в Батуми. В последние годы растет количество посещающих Батуми туристов. Только в период туристического сезона Батуми посетило 800 тыс. туристов. Поэтому цена на дома в Батуми подорожала. Сейчас квадратный метр квартиры вблизи бульвара составляет 1500 долларов, чуть подальше – 700-800 долларов. По мере отдаления от Батуми цена падает до 300 долларов".

Для приема туристов в Аджарии имеется 325 отелей и 20 974 ресторана. В Батуми походят фестивали кино, джаза и др., организуются различные шоу-программы для туристов.

Башня в виде ДНК

На территории бульвара имеется также башня из 33 букв алфавита грузинского языка в виде человеческой ДНК. Она построена на месте некогда турецкой крепости испанским архитектором Альберто Доминго Кабо. Верхняя часть башни крутится на 360 градусов, внутри расположены ресторан и телестудия.

На бульваре имеется также маяк. Построенный в 1860 году Османской империей маяк в рабочем состоянии. Построенная на территории бульвара в 90-ые годы турками мечеть вызвала впоследствии недовольство жителей города. Поэтому строение перестало функционировать как мечеть. Мечеть сдана в эксплуатацию как "Крепость чачи". Раньше на бульваре бесплатно разливалась чача (спиртной напиток). Позже из-за увеличения количества пьяных вокруг крепости традицию отменили.

Дом бракосочетаний, напоминающий свиную голову

На территории бульвара имеется место для заключения символического брака, напоминающий со стороны свиную голову.

Батумский пляж своеобразен, чист с экологической точки зрения. Здесь люди отдыхают свободно и очень раскованно. Оказываемые на пляже развлекательные услуги делают отдых интересней. Еще одним отличием пляжа является отсутствие песка. На земле можно увидеть только гальку.

Напоминающая Италию площадь

Площадь Пьяцца (Piazza square) является обязательным для посещения местом Батуми. Построенная в 2009 году площадь напоминает европейские города, особенно Италию. На территории примерно в 6 тыс. м функционируют отель, кафе и пивные. На сцене у входа на площадь летними вечерами звучит музыка. Здесь давали концерты звезды мировой величины: Пласидо Доминго, Стинг, Мишель Легран, Тамара Гварцители, Мейси Грей, Крисс Ботти и др.

Около площади Пьяцца стоит построенная в 1865 году греками с разрешения османского султана церковь святого Николая. Использованные в строительстве церкви камни были привезены из Трабзона. В 2012 году церковь была реставрирована. Немного впереди вдоль каменных дорог расположена построенная в 1866 году мечеть Орта Джами. Джами так названа из-за строительства в период Османской империи между двумя мечетями. В период нахождения в составе Грузинской ССР мечеть была закрыта, однако сейчас ее двери открыты не только для мусульман, но и для любого желающего. Мечеть охраняется Аджарским государственным музеем. В городе имеются различные религиозные конфессии, и для их представителей созданы условия для комфортного совершения молитв. В Батуми имеется также улица Баку (Baku).

Развлекательный центр - Дельфинарий

Расположенный на территории батумского парка дельфинарий – одно из самых посещаемых мест. Здесь движения дельфинов впечатляют людей. Амфитеатр дельфинария состоит из 4 секторов и предусмотрен для 703 зрителей. Это неповторимое место снабжено элементами шоу для показа в любую погоду. Шоу проводится на трех языках – грузинском, английском и русском. Шоу интересно для зрителей любого возраста. Из-за большого количества посетителей в летнее время шоу организуется трижды в день. Чтобы поплавать с дельфинами, придется распрощаться со 150 лари (примерно 111 манатов).

Грузинская кухня вкусная, но слегка тяжеловата. Аджарцы начинают день с хачапури, напоминающим турецкое пиде. На столе у грузин бывают эларджи (мчади – приготовлено из кукурузной муки), патлиджани (пхали – баклажан, фаршированный орехами и сыром), жареная картошка, лимонад и белое вино в графине.

Для того, чтобы посмотреть на грузинские танцы, хорошим выбором будет ресторан "Мергул-Лазури". Для туристов здесь каждый вечер показывают шоу из грузинских танцев. Группа из танцоров средних и юных лет не дала нам скучать.

Крепость Гонио-Аспарос времен I века

Еще одним местом, которое стоит посмотреть, является расположенная в 12 км от Батуми на левом берегу реки Чорохи крепость Гонио-Аспарос времен I века. На территории крепости расположен один из древних жилых пунктов Грузии. Крепость Гонио-Аспарос, имея уникальное стратегическое значение, защищала объединяющие Юго-западную Грузию с Черным морем пещеры Чорохи и Аджарисцкали. Из-за своего рельефа крепость Гонио была превращена в одну из опорных точек Византийской и Османской империй. История Гонио-Аспароса тесно связана с мифом об аргонавтах. На территории крепости Гонио расположено символическое захоронение одного из апостолов пророка Исы Матвея. Согласно некоторым историческим источникам, апостол был похоронен именно на этой территории. В результате археологических раскопок были обнаружены артефакты эллинистического периода, общественные постройки, керамика, бронзовые, серебряные предметы и сохранившиеся со времени I Греции серебряные монеты.

Мост царицы Тамары

Еще одной красивой панорамой обладает водопад Махунчечи высотой 50 м. Рядом с ним расположен мост XII-XIII вв. Этот мост связан с именем знаменитой грузинской царицы Тамары. Мост был построен для перехода по нему ее войска. Рядом с мостом переплетаются воды чистой реки Чорох и грязной Аджарисцкали.

Родина вина

Одним из лучших мест для питья вина в Батуми является Ajarian wine house. Здесь готовится высококачественное вино и предлагается клиентам в кафе во дворе завода. Редкие вина также изготавливаются здесь. Мы даже узнали, что самое любимое вино Сталина Чхавери также готовили здесь. Здесь была гостем бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Райский уголок – Ботанический сад

В последний день путешествия мы посетили один из самых богатых ботанических садов в мире, расположенных в Батуми. В саду посажены деревья и растения, привезенные из разных уголков мира – Восточная Азия, Северная Америка, Новая Зеландия, Южная Америка, Гималаи, Мексика и Австралия. В ботаническом саду хранится самое старое в мире дерево. Этот сад был заложен в 1912 году географом Андреем Красновым. Богатство находящейся в ботаническом саду растительности расположено в 9 отделах на 111 га. Ботанический сад можно осмотреть и пешком и на электромобилях для экскурсий. Здесь имеется аллея солнечных ночей. В связи с этим имеется история. Она посвящена патриарху Илие II. Потому что его основная молитва называлась солнечная ночь. Рядом с этим местом находится дом Илии, где он оставался. Билет в ботанический сад стоит 8 лари (5,5 манатов), с экскурсоводом 30 лари (21 манат).

В центре Батуми находится построенная в 1902 году Грузинская главная православная церковь, считающаяся кафедральным собором. Некогда она функционировала как католическая церковь.

Самое важное учебное заведение в Батуми – открытый в 1990 году Батумский государственный университет. В университете за 3000 лари получают образование на русском, английском и грузинском языках. В университете преобладают турецкие студенты.

Последним местом посещения за день является расположенный в Кобулети парк аттракционов Чичинатела. В Кобулети имеется самая длинная в бывшем СССР улица. Ее протяженность составляет 13 км. Это улица Давида.

Музыкальный парк

Музыкальный парк расположен перед Black Sea Arena, где давали концерты мировые знаменитости. Этот парк очень отличается от других. В парке имеются памятники известных грузинских композиторов и фигуры, вырезанные из пней высохших деревьев. Самое интересное то, что при приближении к памятникам запускается автоматическая система, которая включает произведения композиторов.

Этим трехдневный визит в Батуми завершается.