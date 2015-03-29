​Батуми - черноморская жемчужина Грузии - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Еще с советских времен Батуми было излюбленным местом как советской политической элиты, так и обычных советских граждан. Как сообщает Report, галечный пляж, нежное море и лесистые горы годами привлекали советских граждан в эту грузинскую лечебницу.

Однако с развалом союза батумской сказке пришел конец. Про этот город забыли, иностранные туристы же не желали приезжать сюда. Все изменилось после 2004 года, этот край начал превращаться в один из самых современных курортных городов Черноморья.

Сегодня Батуми - это самый что ни на есть эталон курортного города. Руководство превратило этот город из разваливающего советского городишка в Дубаи Аджарии. Кстати, здесь есть частичка от Дубая, так шейх эмирата подарил городу более 1000 пальмовых деревьев, которые были посажены вдоль самого длинного бульвара в Европе, длина которого должна в ближайшем будущем составить 29 км. Еще одной чертой, сближающей Батуми с Дубаем, является то, что Батуми также стремится к самому большому, самому крупному. В Батуми в настоящее время строится самый большой деловой центр и самый большой отель на Кавказе. Здесь же находится самое высокое здание в Аджарии - Технологический университет, который в настоящее время хотят перенести в другое место. В целом же курорт развивается с каждым годом. Сегодня самые брендовые марки строят в Батуми свои отели, внося вклад в развитие туризма этого региона. Много вкладывают сюда и азербайджанские и турецкие инвесторы. По этой причине в городе можно увидеть множество азербайджанских и турецких отелей и ресторанов.

Не секрет, что именно Батуми является самым популярным местом отдыха наших сограждан. Можно быть уверенным, что с такими темпами развития в скором будущем Батуми удастся затмить многие бюджетные курорты Европы, благо, у города есть все возможности для этого, а главное, есть желание как со стороны правительства, так и со стороны простых граждан.