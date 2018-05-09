Бали - остров "разгневанных богов" - РЕПОРТАЖ

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Бали. Индонезия. 9 мая. REPORT.AZ/ Индонезия является одним из самых крупных островных государств и самым крупным архипелагом в мире. По официальной статистике, архипелаг состоит из 17 тыс. 804 островов.

Report подготовил репортаж с одного из этих островов – Бали.

На Бали нет общественного транспорта

Большинство населения Индонезии мусульмане. Однако в этой стране мирно сосуществуют последователи нескольких религий. Местная кухня Индонезии состоит в основном из морепродуктов. Блюда острые и сладкие с чрезмерным обилием специй. Туристы по этой причине питаются в основном едой знаменитых брендов "фаст-фуда".

На этом острове в целом нет общественного транспорта. Туристы арендуют мотоциклы или пользуются услугами такси. Однако в выборе такси следует быть предельно внимательными, потому как на острове немало мошенников, предоставляющих услуг такси.

Остров храмов

Бали привлекает всех зеленой природой и своеобразной архитектурой. Население острова проповедует в основном индуизм и буддизм. По этой причине на каждом шагу можно увидеть статуи различных богов. Они могут быть очень необычными, порой страшными, однако больше нигде в мире невозможно увидеть такие скульптуры. С этой точки зрения Бали считается также островом храмов, вмещая более 20 тыс. храмов. Самый знаменитый храм – Пура Танах Лот. Этот храм расположен внутри океана, его можно посетить только во время отлива. Изнутри храмы поражают особой архитектурой, они не похожи ни на мечети, ни на церкви. Человека со всех сторон окружают маленькие и большие изваяния богов, часто они пугающие и злобные, преследуют человек взглядом, готовым уничтожить, если их ослушаться.

Танец кечак

Если вам доведется побывать на Бали, обязательно посмотрите танец кечак. Танец кечак – знаменитый музыкальный драматический танец Бали. Обычно его исполняет танцевальная группа из ста танцоров, а сцена словно уводит человека в период первобытного общинного строя. Окутанные страхом вы думаете, что эта группа добавит вас в суп и превратит в свой ужин. Происходящая на сцене борьба добра и зла, необычные одеяния артистов и стиль грима отличаются от всего, что вы видели до этого.

Обезьяны-воришки

Невозможно сосчитать чудеса острова, расположенного между Индийским и Тихим океанами. Другим обязательным местом для посещения на Бали является "Лес обезьян", звучащий как Алас Кедатон на местном языке. В лесу среди зелени и храмов проживают самые различные виды обезьян в прямом смысле слова. Перед входом в лес лучше спрятать все ценные вещи, которые имеются на вас и в карманах, потому что проживающие тут и считающиеся святыми малыши еще и "профессиональные воришки".

Пляжи с белым песком

Безусловно, приехать на остров и не посетить пляж просто грех. Беспокойный Индийский океан - идеальное место для любителей серфинга. Разумеется, пляжи с белым песком очень популярны и среди туристов. Однако солнце здесь чрезвычайно обжигающее, поэтому следует помнить обо всех мерах предосторожности и запастись кремом от загара.

Кстати, из Баку на Бали можно отправиться рейсом Баку-Доха-Баку.

Анаханым Магеррамгызы