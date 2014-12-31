Баку встречает Новый Год - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня 31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира и Новый Год. В связи с этим улицы, парки и дороги Баку украшены гирляндами и другими видами световой иллюминации.

В новой части бульвара, в том числе на территории Девичьей Башни, площади Азнефть также украшены елки. Отметим, что и в этом году самая большая елка столицы установлена на площади Азадлыг. Высота елки - 37 метров.

Самая высокая елка бульвара находится вблизи Кукольного театра. В целом, в парке украшено 10 елок. Среди них стоит выделить креативно украшенную елку около Девичьей Башни.

На центральных улицах города в связи с праздником также организованы и новогодние ярмарки. Здесь в вечерние часы посетители могут насладиться живой музыкой.

Отметим, что 16 декабря 1991 года председатель Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики Гейдар Алиев, учитывая важность единства азербайджанцев всего мира, объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев всего мира. Таким образом, каждый год 31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира.

Report предлагает читателям праздничный фоторепортаж с бакинских улиц: