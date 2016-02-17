 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Баку окутал густой туман - ФОТО

    Туманная погода сохранится до конца дня

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Баку наблюдается густой туман. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, причиной тумана стало преобладание на территории Азербайджана южного ветра.

    Г.Мамедова отметила, что общественность была заранее проинформирована об ожидаемом тумане. По ее словам, туманная погода сохранится до конца дня.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi