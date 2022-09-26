Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ

27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти героических сыновей, отдавших жизни за освобождение азербайджанских территорий от оккупации в ходе второй Карабахской войны.

27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти героических сыновей, отдавших жизни за освобождение азербайджанских территорий от оккупации в ходе второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, в стране активно готовятся к этому знаменательному дню.

В рамках запланированных по этому случаю мероприятий улицы и проспекты Баку украшены Государственным флагом Азербайджана.

Отметим, что согласно указу президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, 27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается как День памяти в знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим жизни во имя территориальной целостности нашей страны.

Report представляет фоторепортаж о том, как в Баку готовятся к этой памятной дате.