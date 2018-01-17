Баку готовится почтить память шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Завершаются подготовительные работы, проводимые в Аллее шехидов в связи с 28-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, начавшиеся 3 дня назад подготовительные работы планируется завершить завтра.

По словам работающих здесь людей, в этом году количество используемых в Аллее шехидов гвоздик намного больше предыдущих лет.

Люди уже приходят в Аллею шехидов. Среди них педагоги, молодежь, школьники. Пришедшие отдают дань памяти шехидов, ставят на могилы гвоздики, декламируют стихи о шехидах.

Сегодня глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов посетил Аллею шехидов, поинтересовался ходом подготовительных работ.

Он дал соответствующие указания.

Фото: Фири Салим