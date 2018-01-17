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    Баку готовится почтить память шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ

    В этом году количество используемых в Аллее шехидов гвоздик намного больше предыдущих лет

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Завершаются подготовительные работы, проводимые в Аллее шехидов в связи с 28-й годовщиной трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report, начавшиеся 3 дня назад подготовительные работы планируется завершить завтра.

    По словам работающих здесь людей, в этом году количество используемых в Аллее шехидов гвоздик намного больше предыдущих лет.

    Люди уже приходят в Аллею шехидов. Среди них педагоги, молодежь, школьники. Пришедшие отдают дань памяти шехидов, ставят на могилы гвоздики, декламируют стихи о шехидах.

    Сегодня глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов посетил Аллею шехидов, поинтересовался ходом подготовительных работ.

    Он дал соответствующие указания.

    Фото: Фири Салим 

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