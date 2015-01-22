В Бакинском спортивном зале будут внедрены новшества для проведения I Европейских игр - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Бакинский спортивный зал (бывший Дворец ручных игр - ред.), ремонтируемый для первых Европейских игр, будет сдан в апреле. Как сообщает Report, на сегодняшний день к ремонту сооружения привлечены около 400 работников.

После ремонта в Бакинском спортивном зале будет увеличено количество мест, и он сможет принять до 2000 зрителей одновременно. Однако во время Европейских игр будет сооружено 1000 сидений. Также во время игр здесь будут проводиться соревнования по настольному теннису и бадминтону. Спортивное сооружение будет состоять из трех этажей.

Как заявил Report операционный менеджер Бакинского спортивного зала Фаик Гусейнов, в здании будет построено пять современных лифтов, один из которых предназначен для VİP-гостей. Остальными лифтами смогут пользоваться зрители и инвалиды. Для VİP-гостей также будут функционировать специальные рестораны. Недалеко от входной двери будут установлены специальные объекты, где зрители смогут приобрести продукты питания.

Вход на трибуны будет расположен на втором этаже. В здании будут 4 входные двери, однако во время игр двумя из них будут пользоваться сотрудники. Будет одна главная входная дверь: "Для VİP-гостей и работников прессы будут отдельные входы. Второй этаж предназначен, в основном, для работников прессы. В зале будет установлен один большой и один маленький экраны. Они будут управляться из специальной комнаты на этом этаже. Системы освещения и вентиляции оснащены самым современным оборудованием. Материалы для ремонта привезены из Европы и стран мира. В размерах зала нет никаких изменений".

Кроме того, в зале есть пять комнат для комментаторов. Напротив них расположены комнаты для официальных лиц международных федераций, других гостей и охраны. На нижнем этаже зала есть комнаты для переодевания спортсменов, душевые и медицинские пункты. Остальные комнаты на этом этаже предназначены для главных тренеров и официальных представителей команд. Во время соревнований там будет функционировать антидопинговая комната.

Отметим, что в Бакинском спортивном зале соревнования по настольному теннису будут проводиться 13-19 июня, по бадминтону - 22-28 июня.