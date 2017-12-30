Бакинский метрополитен сделал сюрприз для маленьких пассажиров - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Бакинском метрополитене начались мероприятия в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря и Новым годом.

На стартовавшее на станции метро "Ичеришехер" мероприятие Дед Мороз и Снегурочка приехала со станции "Бакмил" на ретро-вагоне. Руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев выступил в образе Деда Мороза, начальник маркетингового отдела Лала Бабаева - Снегурочки. Они вручили подарки маленьким пассажирам метро.

Report представляет фоторепортаж с мероприятия.