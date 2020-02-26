Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалы - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня минуло 28 лет с Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, тысячи азербайджанцев для участия в церемонии поминания в связи с геноцидом с раннего утра 26 февраля собрались у мемориала, возведенного в Хатаинском районе столицы в память о жертвах трагедии.

Жители посетили памятник "Крик матери", возложили к памятнику венки, прочитали молитвы за упокоение душ шехидов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти.

Глава государства возложил венок к памятнику, выразил почтение к памяти жертв геноцида. Первая леди Мехрибан Алиева, представители государства и правительства возложили венки к памятнику.

Церемония поминания, как и ежегодно, продлилась с участием десятков тысяч людей.

Отметим, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев, покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

По инициативе Гейдара Алиева в 1994 году в Милли Меджлисе было принято специальное решение "О дне Ходжалинского геноцида - 26 февраля". В документе подробно раскрыты причины и виновники трагедии.