4 года жизни в Баку: Азербайджан глазами европейского дипломата - ВИДЕО

Денис Даниилидис https://report.az/storage/news/0ad0698b6b2eceb9f95c7eea1d39f0b5/39a76d2d-2cce-4655-83c1-339015d887db_292.jpg

Денис Даниилидис на протяжении четырех лет занимает должность заместителя главы делегации Европейского Союза в Азербайджане и возглавляет отдел политики и прессы дипмиссии.

В 2016 году его направляли продолжать свою дипломатическую деятельность после работы в Туркменистане. В Баку у дипломата была крайне насыщенная работа и жизнь. Помимо своих политических контактов, он всячески способствовал налаживанию культурных связей и межчеловеческих мостов между людьми из различных стран мира. Так, по его инициативе был организован фестиваль Евротолерантности в Баку, в котором приняли участие не только местные таланты, но и десятки творческих людей со всего света. Данный фестиваль в подобном формате стал первым в мире, которой профинансировало представительство Евросоюза.

Перед тем как завершить свою дипмиссию в Азербайджане, Д. Даниилидис рассказал в интервью Report о том, что ему больше всего понравилось в стране, и с каким он будет помнить город на Каспии.