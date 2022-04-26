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Участник спасательной операции в Чернобыле: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…

Участник спасательной операции в Чернобыле: О взрыве и радиации нам ничего не говорили… "Мы боролись с невидимым врагом. Представьте, этого врага не увидеть глазами, у него нет ни цвета, ни запаха. Несмотря на то, что минуло 36 лет, я до сих пор расстраиваюсь, вспоминая те ужасные дни"
Мультимедиа
26 апреля 2022 г. 11:53
Участник спасательной операции в Чернобыле: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…

"Мы боролись с невидимым врагом. Представьте, этого врага не увидеть глазами, у него нет ни цвета, ни запаха. Несмотря на то, что минуло 36 лет, я до сих пор расстраиваюсь, вспоминая те ужасные дни"

Об этом в видеоинтервью с Report сказал участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, майор полиции в отставке Адиль Османов.

А.Османов, находящийся в Чернобыле с первых дней после аварии, участвовал в эвакуации людей и охране города. По его словам, люди в первые дни не знали о взрыве на Чернобыльской АЭС: “Я учился на курсе повышения квалификации в Высшей школе милиции в Киеве. В 2-3 ночи нас разбудили по сигналу тревоги и построили в шеренгу. Начальник школы сообщил нам, что в четвертом отделе Чернобыльской АЭС произошел пожар. Он приказал нам отправиться на территорию для тушения пожара и эвакуации населения. Однако нам не рассказали о взрыве и опасности радиации. Когда мы туда добрались, то увидели, что Чернобыле повсюду хаос. На территорию были привлечены пожарные из Беларуси, других областей Киева. Вдруг мы увидели, что пожарные бегут в разные стороны, схватившись за животы. Мы не могли понять, что происходит. Картина была ужасающая. Представьте, в мае, когда цветут деревья, в весенний день казалось, что вокруг осень. Даже листья деревьев пожелтели".

А.Османов сказал, что люди узнали о взрыве на Чернобыльской АЭС и облучении радиацией 3 мая:

"Хотел бы особо отметить роль общенационального лидера Гейдара Алиева в информировании людей. Тогда Гейдар Алиев был первым заместителем председателя Совета министров СССР. Информирование населения произошло по его настоянию. Общенациональный лидер говорил, что население нужно обязательно поставить в известность. Ведь радиация распространялась, а люди продолжали заниматься своими делами".

Очевидец трагедии напомнил, что в очистительных и спасательных операциях в Чернобыле принимали участие около 7 тыс. азербайджанцев. По его словам, некоторые из этих людей скончались спустя некоторое время от сильного воздействия радиации:

"В то же время из-за сильного облучения у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. Выпадение волос было первым результатом радиации. Последствия трагедии все еще сохраняются у находившихся там людей. Впоследствии у меня возникли серьезные проблемы с почками. Я и сейчас расстраиваюсь, вспоминая те дни. Невозможно забыть трагедию, ставшую причиной смерти тысяч человек".

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Версия на азербайджанском языке Çernobıl xilasetmə əməliyyatında iştirak edən ilk azərbaycanlı polis: "Partlayış və radiasiya barədə heç nə deyilməmişdi..."

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