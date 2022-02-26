Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида

Азербайджанский народ в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида посещает памятник “Крик матери”, воздвигнутый в Баку в память о жертвах трагедии.

Азербайджанский народ в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида посещает памятник “Крик матери”, воздвигнутый в Баку в память о жертвах трагедии.

Как сообщает Report, представители интеллигенции, общественности, а также обычные граждане возлагают к памятнику цветы, читают молитвы за упокой душ жертв трагедии.

В Баку также прошло всенародное шествие в связи с 30-й годовщиной кровавой трагедии, в которой приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР атаковали город Ходжалы. 2 500 жителей города двинулись в направлении Агдама, чтобы спастись. Однако мирные жители попали под обстрел армян.

Очередная массовая резня армянских агрессоров против азербайджанского народа унесла жизни 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 детей, 70 стариков. В плен было взято 1 275 мирных жителей, судьба 150 из них до сих пор неизвестна. 475 человек стали инвалидами. 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей потеряли одного из родителей.