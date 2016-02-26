​Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В Баку у воздвигнутого в память жертв Ходжалинского геноцида памятника "Крик матери" пришедшие чтят память погибших.

Как сообщает Report, чтобы почтить память жертв геноцида к памятнику подходят представители общественности, интеллигенции, школьники, простые граждане. Они возлагают к памятнику цветы и читают молитвы за упокой души жертв трагедии.

Отметим, что сегодня утром по случаю 24-ой годовщины Ходжалинского геноцида памятник "Крик матери" посетил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

У памятника выстроен отряд почетного караула. Пришедшие сюда премьер-министр Артур Расизаде, председатель Милли Меджлиса Октай Асадов, руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев, первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева возложили цветы к памятнику.

На церемонии присутствовали представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, министры, главы комитетов и компаний, руководители религиозных конфессий, а также выжившие ходжалинцы. Участники церемонии возложили к памятнику цветы.

Напомним, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2500 ходжалинцев, покинули его в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.