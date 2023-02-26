Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида азербайджанский народ стекается к памятнику "Крик матери" в Баку, установленному в память о жертвах геноцида в Баку. Как сообщает Report, представители интеллигенции, общественности, религиозные деятели пр

В связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида азербайджанский народ стекается к памятнику "Крик матери" в Баку, установленному в память о жертвах геноцида в Баку.

Как сообщает Report, представители интеллигенции, общественности, религиозные деятели приходят к памятнику для возложения цветов и почтения памяти жертв этого страшного кровопролития, читают молитвы по их душам.

Отметим, что со дня Ходжалинского геноцида прошел 31 год. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, уничтожили город Ходжалы. В результате этого очередного массового убийства, совершенного армянскими агрессорами против азербайджанского народа с особой жестокостью, были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из них.