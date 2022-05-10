Азербайджанский народ чтит память общенационального лидера

Представители азербайджанской общественности, простые граждане посещают Аллею почетного захоронения по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Представители азербайджанской общественности, простые граждане посещают Аллею почетного захоронения по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, они возлагают цветы к могиле великого лидера, чтят его память.

Представляем фоторепортаж с Аллеи почетного захоронения.

Гейдар Алирза оглы Алиев родился 10 мая 1923 года в Нахчыване.

Общенациональный лидер Азербайджана, президент Гейдар Алиев скончался 12 декабря 2003 года в клинике Кливленда (США), где проходил лечение, 15 декабря был похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

Фото: Эхтирам Джаби