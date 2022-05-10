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Азербайджанский народ чтит память общенационального лидера

Азербайджанский народ чтит память общенационального лидера Представители азербайджанской общественности, простые граждане посещают Аллею почетного захоронения по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Мультимедиа
10 мая 2022 г. 16:02
Азербайджанский народ чтит память общенационального лидера

Представители азербайджанской общественности, простые граждане посещают Аллею почетного захоронения по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, они возлагают цветы к могиле великого лидера, чтят его память.

Представляем фоторепортаж с Аллеи почетного захоронения.

Гейдар Алирза оглы Алиев родился 10 мая 1923 года в Нахчыване.

Общенациональный лидер Азербайджана, президент Гейдар Алиев скончался 12 декабря 2003 года в клинике Кливленда (США), где проходил лечение, 15 декабря был похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

Фото: Эхтирам Джаби

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xalqı ümummilli lideri yad edir

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