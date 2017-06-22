Азербайджанский финалист America's Got Talent: Моя лестница стоит 20 тыс. долларов - ВИДЕО - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Интервью Report с азербайджанским цирковым мастером Узеиром Новрузовым, заслужившим известность выступлением с лестницей на известном конкурсе America's Got Talent

- Где вы проживаете?

- Сейчас я живу в Америке, в Лас-Вегасе, но долгое время бываю на гастролях.

- Гражданином какой страны вы являетесь?

- Я гражданин США и России. К сожалению, у меня нет гражданства Азербайджана.

- Где вы родились?

- Я родился в Западном Азербайджане, в Гейча махалы. Я жил там до 10 лет. Мы уехали оттуда в 1987 году до беженства, переехали в Краснодарский край. Долгое время жили там.

- В Америке у вас есть постоянное место работы?

- Да, я работаю в ток-шоу, один показываю свой номер.

- В вашей семьей еще кто-то, кроме вас, занимается этой профессией?

- Да, мои братья тоже цирковые мастера. Причиной нашей любви к искусству является мой отец. Мой отец некогда был борцом и имел хороший голос, пел. Его мечтой было, чтобы мы занимались каким-нибудь видом искусства. Но я совру, если скажу, что он хотел, чтобы мы были именно цирковыми артистами, т.е. мы могли бы исполнять мугам, играть на каком-либо музыкальном инструменте. Мои братья могут играть на музыкальных инструментах. Они занимаются комической акробатикой, работают в Европе. Пока мы не можем работать вместе. Дай Бог, в будущем объединимся.

- В связи с чем вы посетили Баку?

- Я выступлю с шоу на Формуле 1. Меня пригласил Азербайджан. Меня пригласили на 3 дня, а я из-за того, что не могу приезжать часто, да и дорога длинная, взял семью и приехал на три недели.

- Вы раньше выступали на сцене в Баку?

- Я никогда не выходил на сцену в Баку. Участие в Формуле 1 – первое выступление на родине. Это было моей мечтой, слава Богу, она исполнилась. Я надеюсь, что не в последний раз. Естественно, я тоже хочу выступать на сцене на своей родине. Думаю, в будущем я снова приеду в Баку с новыми работами.

- Как давно вы были на родине в последний раз?

- Когда мы были детьми, мать и отец постоянно приезжали и уезжали. Мы были детьми, учились, и поэтому не могли приезжать так часто. После отъезда с родины я один раз приезжал с отцом, второй раз я приехал в 2000 году, когда скончался мой отец. Мы похоронили его в Гяндже. Мама после этого не вернулась, уже 17 лет живет в Гяндже.

В последний раз я был на родине в 2013 году. Такие редкие визиты связаны с наличием большого количества работы, гастролей тоже много, и еще Азербайджан расположен очень далеко. Дети ходят в школу, возможность появляется только летом, а летом у меня много дел.

- Как вы попали на соревнование America's Got Talent, что изменил этот конкурс в вашей жизни?

- Для меня это было обычное выступление на сцене. Я не мог поверить, что будет такой интерес. Я занимаюсь этой профессией 20 лет. Я артист цирка в регионе, где живу, но там большая конкуренция, поэтому трудно прославиться.

Целью участия в конкурсе было засветиться на телевидении и прославиться. Это получилось даже успешнее, чем я думал, я дошел в конкурсе до финала. Можно сказать, полгода я был с ними.

В одной из сцен ближе к финалу я упал, получил травму. Но несмотря на это, я вышел в финал, потому что зрители много голосовали за меня. Это дало мне стимул. Несмотря на травмы руки и ноги, я попытался выступить пред зрителями.

- Много у вас было травм? Насколько ваша работа опасна?

- Да, у меня было много травм. Самая тяжелая травма была десять лет назад. Я упал на шоу в Америке, три дня был в коме. У меня были сломаны оба запястья.

Тогда я не много выступал на сцене, только начинал. Высота лестницы, с которой я упал, была около 4-4,5 м.

- Какой высоты самая длинная ваша лестница?

- Самая длинная лестница была до 6 м. С той лестницей я показывал шоу около 8 минут.

- Как получилось, что инструментом шоу вы выбрали именно лестницу?

- Это не я выбрал лестницу, кажется, лестница выбрала меня (смеется). Не знаю, это дар или судьба. Я очень силен в балансировке ног, поэтому могу работать с лестницей.

- Из какого материала изготовлена ваша лестница, кто и где ее делает? Если не секрет, какова цена?

- У меня было много лестниц. Начинал с простого железа, оно очень тяжелое и больно ударяется. Потом я перешел на алюминий, от него чернеют руки, порой быстро ломается. Когда появилась возможность, я перешел на титан. Титан дорогой, но сильный и легкий материал. Сейчас я пользуюсь только лестницами из титана.

Титановая лестница обходится дорого. Одна такая стоит 15-20 тыс. долларов.

- Сколько у вас лестниц?

- Сейчас у меня 7 лестниц. Две очень высокие, одна сборная, 3 титановые, одна алюминиевая…

- Какую лестницу вы привезли для шоу в Баку?

- Я привез титановую лестницу, она сборная и легкая.

- Не становится ли перевозка лестницы проблемой во время поездок?

- Нет, никаких проблем не возникает. Мы пакуем ее как обычный груз, я просто стараюсь наклеить надпись, что это инструмент, может сломаться.

- У вас был случай поломки лестницы?

- Естественно, на сцене, во время шоу такое случается. Когда титановые лестницы ломаются, они трескаются как стекло, рассыпаются. Но я не получал серьезных травм из-за этого.

- Каким был самый высокий гонорар за работу?

- Это секрет, не могу сказать (смеется). Однако могу сказать, что начинал я с очень маленьких гонораров. В целом, цена зависит от работы, времени работы и шоу. Но после этой телепрограммы я стал очень известным и это, безусловно, сказалось на стоимости моей работы. Сейчас дела идут хорошо. Как у нас принято, певцы поднимают цены за выступление на свадьбе сразу как прославятся, вот так же…

- Как вы выбираете сценические наряды?

- Когда только начинал, они шились. Сейчас покупаю в обычных магазинах. Выбираю одежду, соответствующую нарядам прошлых веков. Их называют одеждой Чарли Чаплина. То есть в соответствии с моим образом.

- Как вы выбрали образ Чарли Чаплина?

- Я учился в училище в Москве. Учась на первом курсе, я вышел на сцену. Один из известных клоунов после мероприятия подошел ко мне и сказал, что мое выступление ему очень понравилось. Сказал, что я похож на Чарли Чаплина. Я тогда даже не знал, кто такой Чарли Чаплин. Я думал об акробатике и других вещах, но он мне сказал, что я должен быть клоуном. После этого шоу все стали говорить, что я похож на Чарли Чаплина и так меня запомнили.

- Вы хотели бы сниматься в кино?

- Очень хочу, очень. Слава Аллаху, многие мои мечты исполнились. Я надеюсь, что и эта исполнится. Я не придумал еще название. Мой образ уже найден. Я думаю, можно сделать ремикс старого и нового и создать нечто интересное.

В одном кино я получил роль, но оно еще не вышло и я не могу назвать его.

- Вы читаете новости об Азербайджане?

- Конечно. После этого шоу во всех соцсетях увеличились запросы на дружбу от соотечественников, все пишут, говорят, что гордятся. Это очень воодушевляет меня, мотивирует. Я стараюсь лично отвечать на сообщения во всех соцсетях.

- Во скольких странах мира вы бывали?

- Недавно я пытался посчитать все страны, сцены, где я бывал, не получилось. Могу сказать, что побывал на 4 континентах.

- В какую страну вы отправитесь после соревнования Формула 1?

- Из-за того, что я приехал с семьей, вернусь домой в Лас-Вегас. Я работаю там в шоу, я взял отпуск на три недели. Приглашений много, я буду вести переговоры, куда поеду оттуда.

- Вы ведете переговоры сами?

- Да, все веду я сам.

- Вы семейный, сколько у вас детей? Ваша супруга тоже связана с вашей профессией?

- У меня дочери-близнецы. Моя супруга русская, когда-то была гимнасткой. После создания семьи, рождения детей не работает, домохозяйка.

- На каком языке говорят члены вашей семьи?

- Моя супруга знает азербайджанский язык, на азербайджанском языке и говорит. Дочери тоже знают азербайджанский язык, понимают. Моя мать говорит с ними по-азербайджански, а они, хоть и понимают, но изъясняются по-русски.

Их первый язык английский. Они родились в Америке, граждане этой страны. Если мне бывает нужна помощь в английском языке, я обращаюсь к дочерям.

- Есть ли у ваших дочерей интерес к искусству, вашей профессии?

- Они любят смотреть на мои выступления. Я не направил их в эту область и не хотел бы, чтобы они работали в данной сфере. Это профессия сложная для девочек, женщин. Мои дочери получают образование, кроме того, прекрасно играют в теннис и рисуют.

- Вашим дочерям нравится Азербайджан?

- Конечно, они очень его любят. Сейчас они в Гяндже, с моей матерью. Здесь иная культура, им очень понравилось. Они поднимались на горы, открытый воздух, природа, домашние животные вызвали у них интерес.