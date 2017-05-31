Азербайджанские школьники направили письма и подарки своим сирийским сверстникам

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Международный союз молодежи "Великий Шелковый Путь" совместно с министерством образования Азербайджанской Республики, в связи с 1 июня - "Международным днем детей" провели социальную кампанию под названием "Надежды для детей Сирии".

Как сообщили Report в пресс-службе союза, кампания посвящена детям, которые бежали из Сирии в различные регионы Турции.

Основная цель - привлечь внимание к детям, страдающим от происходящих сегодня в мире войн и их последствий. В ходе кампании собраны необходимые для детей вещи (одежда, игрушки и др.), письма, написанные школьниками для сирийских сверстников. Собранные предметы и письма при помощи представителя союза в Турции будут соответствующим образом переданы нуждающимся.

В социальной кампании в качестве партнера приняли участие министерство образования и находящиеся в его подчинении структуры. Кампанию "Одна студенческая добровольная программа" поддержали частные лица и школьники.