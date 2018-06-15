Азербайджанские автомобили Khazar - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства экономики Азербайджана был организован медиатур на автозавод Khazar, расположенный в Нефтчалинском промышленном квартале.

Как сообщает Report, в рамках медиатура журналистам рассказали о производимых на заводе автомобилях, провели тест-драйв.

Председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов сказал, что произведено 100 автомобилей серии Khazar SD и Khazar LD и с этой недели начнется их продажа:

"Ежемесячно планируется производить 160 автомобилей. Khazar SD предлагается за 16 тыс. манатов, Khazar LD - 18 тыс. манатов. Сейчас цены на автомобили этого класса в Азербайджане начинаются с 22 тыс. манатов. Автомобили Khazar можно купить в кредит и лизинг сроком на 4 года. Первый взнос по лизингу составляет 20%, по кредиту – минимум 50%. Годовая кредитная ставка в пределах 18%”

По его словам, до конца года ожидается производство и других автомобилей:

"До конца года мы намечаем также производство автомобилей эконом-класса. Стоимость этих машин будет начинаться с 14 тысяч манатов. Производимые в настоящее время автомобили с механической коробкой передач. В будущем намечается производство автомобилей с автоматической коробкой передач, которые будут стоить дороже механических на 1000-1500 манатов".

Представитель "Азермаш" также сообщил о том, что ряд правительственных структур уже заказали автомобили:

"Министерства экономики, энергетики, налогов, также Центризбирком заказали в целом 40 автомобилей. Надеемся, что количество заказов увеличится".

Отметим, что автозавод Khazar является самым большим резидентом Нефтчалинского промышленного парка. Завод создан совместно ОАО "Азермаш" и компанией İran Khodro. Общая стоимость завода 15 млн долларов, 75% акций принадлежат ОАО, 25% - İran Khodro.

На заводе предусматривается производство автомобилей таких моделей, как Runna, Samand, Soren, Dena, Peugeot-206, Peugeot-207, Renault-Tondar, Renault-Pickup. 29 марта этого года президенты Азербайджана и Ирана ввели в строй автозавод.

Фото-видео: Фири Салим