Азербайджанская изобретательница: Для реализации проекта Rainergy требуется 20 000 долларов - ВИДЕО

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Мы успешно участвовали в Глобальном саммите предпринимательства (GES) в Индии. Индийцы очень приветливые".

Об этом сообщила Report молодая азербайджанская изобретательница Рейхан Джамалова, вызвавшая восхищение участвовавшей в GES главного советника и дочери президента США Дональда Трампа Иванки Трамп.

По ее словам, изобретенное ею устройство Rainergy вызвало интерес инвесторов, участвующих в мероприятии, и она уже получила ряд предложений: "Поскольку Индия является дождливой страной, индийские предприниматели проявили большой интерес к этому проекту. Я там же отметила, что для реализации проекта требуется 20 000 долларов. Инвесторы подчеркнули, что это небольшая сумма. Мне поступили предложения и из Азербайджана. Осталось рассмотреть предложения и провести переговоры".

Ментор Р. Джамаловой Лейла Тагизаде сообщила, что в настоящее время проводится работа по привлечению инвесторов. Она подчеркнула, что разработанный на азербайджанском языке проект будет переведен на русский и английский языки.

Напомним, что с помощью устройства Rainergy можно получать электричество из дождевой воды.