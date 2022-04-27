Азербайджанцы Грузии требуют восстановления исконного названия их села

Начался процесс переименования села Кировка Марнеульского района Грузии, в котором компактно проживают азербайджанцы. За основу взята “Хартия свободы”. Так, законом, принятым в Грузии в 2011 году, на территории страны запрещено использование в географичес

Начался процесс переименования села Кировка Марнеульского района Грузии, в котором компактно проживают азербайджанцы. За основу взята “Хартия свободы”. Так, законом, принятым в Грузии в 2011 году, на территории страны запрещено использование в географических названиях имен деятелей советского и коммунистического периодов.



В качестве нового названия предусмотрены названия Мцване гора (Зеленый/синий холм) и Мегоброба (Дружба). Ожидаемые новшества отнюдь не обрадовало жителей села. Сотрудники местного бюро Report переговорили с сельчанами и поинтересовались их мнением на этот счет.



Село Кировка



Кировка расположена на левобережье реки Дебед, гранича с такими селами как Дамья-Горархы, Бейтарапчи, Садахлы и другими местами компактного проживания наших соотечественников. Согласно последней переписи, проведенной в 2014 году, в селе проживают 663 человека. Текущее число точно неизвестно. В селе 150 домов. Население занимается, преимущественно, сельским хозяйством. В Кировке есть мечеть и школа. Плачевное состояние учебного заведения очень заботит наших соотечественников. Но об этом позже.



Историческое название – Maмей



В беседе с нами жители отмечают, что историческое название села - Мамей. Это название встречается в энциклопедических изданиях Грузии за 1983 и 2006 годы. Некоторые источники увязывают название села с переселившимися сюда татарскими (азербайджанскими - прим ред) семьями. Поэтому, по словам жителей, целесообразнее вернуть селу его историческое название.

"Имя Мамеи отрицается”

По словам местного жителя Адыля Магомедова, название Гёй Тепе приемлемо, но в этом случае его азербайджанское произношение должны быть указано на табличке наряду с грузинским Мцване Гора. Наш собеседник отметил, что село издавна носит название Мамей: “С 1945 года село называется Кировка. Но всюду оно известно как Мамей. Мы хотим восстановить это историческое название, однако местная администрация, по всей видимости будет настаивать на Мцване гора".



Наш собеседник припомнил о попытке переименовать самый крупный населенный пункт в Марнеули - село Садахлы в Георгис цихе, предпринятой в начале 1980 года. Однако в ту пору сельчанам удалось отстоять историческое название. Проживающие в селе Кировка две армянские семьи не проявляют к этому процессу особого интереса.



Местный житель Джанполад Ибадов отметил, что все сельчане приветствуют идею о восстановлении исторического названия - Мамей. Он отметил, что пару лет назад его знакомый нашел в архивах Санкт-Петербурга документ, в котором село упоминается под названием Мамей. Копия документа была представлена местному муниципалитету.

"К чему придумывать новое название, если есть историческое. Село больше известно под названием Мамей. Предлагаемое Мцване Гора не ложится на язык. Мы требуем восстановления исторического названия села”, - говорит Дж.Ибадов.



Смогут ли местные жители восстановить исконное название села?



Какие же процедуры предусмотрены в грузинском законодательстве в связи с переименованием населенных пунктов? Отвечая на наш вопрос, адвокат Кямрал Амджаноглу отметил, что в процессе переименования должно быть учтено мнение местных жителей:

"Топоним может оказаться противоречивым и неприемлемым для сообщества. Название поселку и другому населенному пункту дает орган местного самоуправления, но предложение должно исходить от общины. Дополнительного регулирования законодательством не предусмотрено".



По словам эксперта, обращение жителей с просьбой о восстановлении имени Мамей должно быть непременно учтено: “Местным жителям необходимо обратиться в письменной форме. Название села в их интересах, соответственно оно должно устраивать жителей”.



Школа, на протяжении многих лет непригодная для обучения

В заключение хотелось бы коснуться вопроса о сельской школе, многие годы находящейся в аварийном состоянии. Эта проблема неоднократно поднималась в течение последних 15-20 лет, но никакой реакции так и не последовало. Здание школы совершенно непригодно для обучения Оно обветшало и нуждается в реконструкции.

В настоящее время учебное заведение закрыто. Местные жители не теряют надежды на то, что когда-нибудь в обозримом будущем их школа распахнет свои двери для ребятишек.