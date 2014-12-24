Азербайджан - образец толерантности

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что Азербайджан расположен в сложном экономическом регионе, в стране царит атмосфера толерантности.

Об этом Report заявил ахунд мечети "Джума" хаджи Сурхай Мамедли.

По его словам, толерантность в Азербайджане существует и сегодня: "Католическая, православная церкви и другие конфессии строят между собой связи как на государственном уровне, так и в религиозном аспекте".

Председатель Религиозной общины горских евреев Азербайджана Евдаев Милих Ильханович согласился со словами ахунда: "Уровень атмосферы религиозной толерантности в Азербайджане настолько высок, что страна может быть образцом для других государств. Недавно прибывшие из Франции гости признались, что образ жизни и безопасность в Азербайджане во много раз превосходит их страну. Толерантная атмосфера в Азербайджане такова".

Отметим, что в 18-ой статье Конституции Азербайджана отмечается, что все религиозные убеждения перед законом равны. В статье также запрещаются унижающие личность и противоречащие принципам человечности религиозные взгляды.