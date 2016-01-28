Азербайджан - образец мультикультурализма и религиозной толерантности - ВИДЕО

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Мультикультурные ценности в Азербайджане имеют древнюю историю.

Многоконфессиональность, этническое и культурное разнообразие в стране, где мирно сосуществуют люди различного вероисповедания, являются преимуществами азербайджанской модели мультикультурализма. Объявление 2016 года Годом мультикультурализма еще раз подтверждает, что это является политикой, образом жизни государства, как об этом говорил президент Ильхам Алиев.

Информационное агентство Report предлагает видеоматериал о модели религиозной толерантности в Азербайджане.