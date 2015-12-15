​Азербайджан наносит ответные удары по вражеским огневым точкам, позициям и траншеям - ВИДЕО

15 декабря, 2015 19:04

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Распространилась видеозапись ответных ударов, нанесенных Вооруженными силами Азербайджана по вражеским огневым точкам, позициям и траншеям. Report предлагает видеозапись со ссылкой на министерство обороны.