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    ​Азербайджан наносит ответные удары по вражеским огневым точкам, позициям и траншеям - ВИДЕО

    Report предлагает видеозапись со ссылкой на министерство обороны

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Распространилась видеозапись ответных ударов, нанесенных Вооруженными силами Азербайджана по вражеским огневым точкам, позициям и траншеям.

    Report предлагает видеозапись со ссылкой на министерство обороны.  

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