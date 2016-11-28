Азербайджан и Бахрейн - страны, объединенные "Формулой" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Манама - Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Несмотря на значительное расстояние, пролегающее между двумя странами, Азербайджан и Бахрейн никогда не были столь близки друг к другу до того момента, когда две страны решили провести у себя гонку "Формулы-1". Report представляет читателям фоторепортаж из Бахрейна, который принял у себя гонки на выносливость "Шесть часов Бахрейна".

О Бахрейне известно, что это один из важных финансовых центров арабского мира, здесь имеется база для американских кораблей, а также это первая страна, решившая отказаться от нефти и активнее развивать ненефтяной сектор.

Большую популярность в мире Бахрейн стал обретать после того, как в пустыне близ местечка Сахир был построен суперсовременный трек для "Формулы-1". С самой первой гонки "Формула-1" прижилась в этой довольно не гоночной стране с населением чуть более 1 млн. человек, где, как говорят сами бахрейнцы, все друг другу приходятся двоюродными родственниками. Жители Бахрейна так полюбили гонки, что с нетерпением ждут очередного этапа, чтобы принять в ней участие или в качестве зрителя, или в качестве маршалов.

Бахрейнские маршалы даже стали тренировать своих коллег из других стран. Так было с Индией, так было с ОАЭ, так случилось весной этого года, когда делегация маршалов из Бахрейна прибыла в Баку для тренировки кадров, которые будут организовывать гран-при в Баку. С самого первого дня между азербайджанцами и бахрейнцами установилась крепкая связь дружбы и взаимоуважения. Люди стали все больше интересоваться культурой и обычаями друг друга, в Бахрейне стали больше знать об Азербайджане, в Азербайджане стали больше знать о Бахрейне.

Баку ожидают вторые гонки в классе "Формулы-1". На этот раз уже меньше бахрейнцев будут участвовать в организации бакинского этапа, но несмотря на это, крепкие связи между Азербайджаном и Бахрейном, которые породила "Формула-1", будут оставаться крепкими еще очень долго.