Азербайджан чтит память Гейдара Алиева - ФОТОРЕПОРТАЖ

© Report/ Firi Salim

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня исполнилось 14 лет со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, наблюдается поток людей в Аллею почетного захоронения для того, чтобы почтить память великого лидера.

Почтить память общенационального лидера пришли министры, депутаты Милли меджлиса, руководители комитетов, компаний и управлений, интеллигенция, молодежь, представители общественности страны, обычные люди.

Посещение людьми Аллеи почетного захоронения продолжается.

Report представляет фоторепортаж с церемонии почитания памяти общенационального лидера.