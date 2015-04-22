​Ахалцихская крепость - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Грузинский город Ахалцихе, что по-грузински переводится как "новая крепость", достаточно популярен среди местного населения. Перестроенная и расширенная в XV веке крепость является ярчайшим примером того, как люди разной национальности и верований могут жить и сражаться вместе против общего врага. Так, внутри крепости, на расстоянии всего нескольких метров друг от друга, размещены мечеть, церковь и синагога.

Крепость является предметом гордости для местных жителей, а в 2011 году она была отреставрирована и предстала посетителям в новом облике.

Крепость весьма велика - примерно 380 метров с востока на запад и примерно 150 метров с юга на север. Восточная, нижняя половина этого пространства общедоступна и открыта круглосуточно. Западная, верхняя часть города считается музейной территорией. Туда ведут потёртая лесенка с нижней части, а также отдельные ворота с севера. Эта часть в свою очередь имеет ступенчатую структуру, и если вы хотите добраться до самой верхней башни, то вам придется все время подниматься наверх.

Верхняя часть отделена от нижней каменной стеной. Северным концом эта стена упирается в христианский храм с колокольней. На территории находится беседка с фонтаном, крытая галерея в мавританском стиле, мечеть Ахмедие и музей Самцхе-Джавахети. Мечеть Ахмедие была построена в XVIII веке и названа в честь Ахмеда-паши. Туристы сравнивают ее по красоте с мечетью Айя-София в Стамбуле.

Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж из крепости: