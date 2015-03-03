​Абу-Даби - оазис среди песков - ФОТОСЕССИЯ

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Трудно поверить в то, что всего 40 лет назад, когда 7 эмиратов воссоединились в одну из самых успешных конфедераций в арабском мире, столица Объединенных Эмиратов город Абу-Даби была небольшим поселком, жители которого занимались поиском жемчуга в Персидском заливе.

Сегодня Абу-Даби - это мегасовременный город, где легко жить, где жизнь не останавливается ни на минуту.

Всего 40 лет назад, здесь не было даже легковых машин. Первая "Тойота" была завезена сюда после создания единого государства и подарена основателю - шейху Зайеду бин Султану аль-Нахъяну. Сегодня эта реликвия хранится в музее на острове Саадият, который безусловно нужно посетить, чтобы ознакомится с историей страны. На этом острове также строится местный "филиал" музея Лувр и музей Гугенгайма, а также много чего интересного.

Новые здания постоянно застраивающегося города нисколько не портят общий облик города, а наоборот, украшают его еще больше, а большое количество деревьев заставляет человека забыть, что он находится в пустыне.

Среди достопримечательностей особо стоит выделить белоснежную мечеть, названную в честь основателя ОАЭ шейха Зайеда. Здесь вы увидите самый большой в мире ковер и все имена Аллаха, написанные чистым золотом самой высокой пробы.

Люди в городе - это уже отдельная тема. Здесь, правда, трудно увидеть людей в кандуре или абайе, так как лишь 20% населения Абу-Даби - это местные жители, являющиеся гражданами ОАЭ. Но и трудящиеся тут иностранцы очень приветливы и готовы помочь в любую минуту.

Абу-Даби - это город, который, вне сомнения, стоит посетить.