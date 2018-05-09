73-я годовщина Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В связи с 73-й годовщиной победы над фашизмом 9 мая в странах бывшего СССР, в том числе в Азербайджане, проведены торжественные мероприятия.

Как сообщает Report, сегодня президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, официальные лица страны, ветераны войны и представители общественности посетили памятник Ази Асланову, возложили венки.

Report представляет фоторепортаж с церемонии поминовения памяти азербайджанцев, павших во Второй мировой войне.