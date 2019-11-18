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70-летний Сумгайыт - ФОТОРЕПОРТАЖ

70-летний Сумгайыт - ФОТОРЕПОРТАЖ
© Report/Elchin Murad

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева приступили к реализации плана мероприятий по случаю 70-летия города Сумгайыт. Особого внимания заслуживают проводимые в городе работы по благоустройству и декорации, установленные на проспекте Мира.

Report предлагает вниманию читателей фото освещенных декораций, установленных при въезде в город.

Напомним, что 14 февраля 2019 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 70-летнего юбилея города Сумгайыт. 

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