70-летний Сумгайыт - ФОТОРЕПОРТАЖ

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева приступили к реализации плана мероприятий по случаю 70-летия города Сумгайыт. Особого внимания заслуживают проводимые в городе работы по благоустройству и декорации, установленные на проспекте Мира.
Report предлагает вниманию читателей фото освещенных декораций, установленных при въезде в город.
Напомним, что 14 февраля 2019 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 70-летнего юбилея города Сумгайыт.
Elçin MuradАвтор новости