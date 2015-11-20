28 Cinema организовал грандиозный предпремьерный показ долгожданного голливудского фильма "Голодные игры Часть 2" - ФОТО/ВИДЕО

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса 28 Cinema прошел закрытый предпремьерный показ одного из самых ожидаемых фильмов 2015 года "Голодные игры Часть 2".

Как сообщает Report, в специально украшенном под тематику фильма фойе был организован фуршет для гостей. Примечательной особенностью этого показа стал выход на сцену людей, изображающих главных героев фильма и музыкальное шоу барабанщиков. В этот вечер гостями кинотеатра были звезды шоу-бизнеса, известные журналисты, блоггеры и предприниматели крупных организаций.

Впервые в Азербайджане в кинотеатр было завезено более 100 килограммов сухих листьев и веток, которые создали атмосферу осеннего леса. Именно в таком лесу режиссер Френсис Лоуренс снял эпизоды данного фильма.

На мероприятии имело действие строгое правило от Walt Disney: каждый приглашенный гость должен сдать телефон в целях предотвращения скрытой съемки.