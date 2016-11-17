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    200-летняя мечеть с самым высоким минаретом на Кавказе - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Высота минарета составляет 45 метров, ширина - 23 метра

    Балакян. 17 ноября. REPORT.AZ/ Мечеть с самым высоким минаретом на Кавказе расположена в Балакяне. Уникальному строению около 200 лет.

    Как сообщил Report директор историко-краеведческого музея Балакянского района Халифа Миралиев, это построение считается важным архитектурным памятником республики: "Мечеть с самым высоким минаретом на Кавказе построена в 1867-1877 годах. Строительство мечети начал мастер из села Илису Гахского района, однако вскоре он скончался, и начатое им дело довели до конца его подмастерья". 

    Директор музея добавил, что 90 процентов туристов, приезжающих в Балакян, посещают эту мечеть.

    Высота минарета составляет 45 метров, ширина - 23 метра. Здание мечети построено из речного камня, а минарет - из обожженного кирпича. При строительстве использовались известь и яичный желток, что способствовало стойкости минарета.

    Report предлагает подготовленный командированным в Балакян корреспондентом фоторепортаж из мечети с самым высоким минаретом на Кавказе.

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