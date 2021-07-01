О нас
Report Georgia
Аудио новости

1 июля - День бакинцев - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

1 июля - День бакинцев - ВИДЕОРЕПОРТАЖ 1 июля отмечается День бакинцев - праздник, который не имеет официального статуса. Его нет даже среди официальных праздников Азербайджана. Однако, уже несколько лет благодаря интернету, социальным сетям, форумам, инициативам и организаторским усилиям азер
Мультимедиа
1 июля 2021 г. 21:25
1 июля - День бакинцев - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

1 июля отмечается День бакинцев - праздник, который не имеет официального статуса. Его нет даже среди официальных праздников Азербайджана. Однако, уже несколько лет благодаря интернету, социальным сетям, форумам, инициативам и организаторским усилиям азербайджанских диаспор по всему миру отмечается праздник людей, имеющих отношение к столице Азербайджана – городу Баку.

Сотрудники Report провели опрос среди жителей столицы и спросили их: "Каким должен быть настоящий бакинец?"

Писатель, автор "Коллаж из истории Баку" Ильгар Фахми рассказал об истории Баку и особенностях столичных сел.

Представляем подробный сюжет:

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке 1 iyul - Bakılılar günü - VİDEOREPORTAJ

Самое важное

Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
1 июля 2021 г. 18:28
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
Эксперт ВОЗ предупредила о риске распространения штамма “Дельта” на Южном Кавказе
1 июля 2021 г. 17:43
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
Ильхам Алиев: Сегодня пандемия стихает как в нашей, так и во многих странах
1 июля 2021 г. 14:42
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
Глава государства: В Азербайджане обеспечивается безопасность
1 июля 2021 г. 14:28
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
1 июля 2021 г. 14:20
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны
1 июля 2021 г. 14:13
Минобороны: Восемь военнослужащих числятся пропавшими без вести
Минобороны: Восемь военнослужащих числятся пропавшими без вести
30 июня 2021 г. 18:05
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
30 июня 2021 г. 17:55
Атешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
ФотоАтешгях в Тбилиси – храм, свято почитаемый тюрками и оскверненный армянами - ВИДЕО
30 июня 2021 г. 17:27
В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию
В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию
30 июня 2021 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi