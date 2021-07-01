1 июля - День бакинцев - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

1 июля отмечается День бакинцев - праздник, который не имеет официального статуса. Его нет даже среди официальных праздников Азербайджана. Однако, уже несколько лет благодаря интернету, социальным сетям, форумам, инициативам и организаторским усилиям азер

1 июля отмечается День бакинцев - праздник, который не имеет официального статуса. Его нет даже среди официальных праздников Азербайджана. Однако, уже несколько лет благодаря интернету, социальным сетям, форумам, инициативам и организаторским усилиям азербайджанских диаспор по всему миру отмечается праздник людей, имеющих отношение к столице Азербайджана – городу Баку.

Сотрудники Report провели опрос среди жителей столицы и спросили их: "Каким должен быть настоящий бакинец?"

Писатель, автор "Коллаж из истории Баку" Ильгар Фахми рассказал об истории Баку и особенностях столичных сел.

Представляем подробный сюжет: