Зияфет Аскеров: Полиция выполняет возложенные на нее задачи

© Report/Firudin Səlimov — Зияфет Аскеров https://report.az/storage/news/9984b300b4c8921858b1c23871786d20/d335ef56-91dc-43e1-a15f-0a6d3e1e1aee_292.jpg

"Полицейский, прежде всего, является гражданином Азербайджана и представителем государства. Полиция занимается выполнением возложенных на нее задач".

Об этом в интервью Report заявил председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, комментируя инцидент в Ясамале.

Он напомнил, что правительство приняло решение об ужесточении особого карантинного режима в крупных городах страны с 6:00 6 июня по 6:00 8 июня, и полиция взяла под контроль исполнение этого решения:

"Очень хотелось бы, чтобы граждане осознали свою ответственность и поняли, что за такие действия Милли Меджлис установил административную и уголовную ответственность. Все граждане должны соблюдать установленные правила в связи с COVID-19. Это, прежде всего, необходимо для самих нарушителей правил, чтобы они и их близкие не заразились вирусом. Работа полиции заключается в том, чтобы контролировать исполнение принятого правительством решения".

Председатель комитета отметил, что в целом граждане дисциплинированно соблюдали правила особого карантинного режима:

"Но имеются некоторые исключения. Мы не единственная страна, которая применяет жесткий карантинный режим. До нас его применили в Турции, Грузии и других странах и увидели положительные результаты".