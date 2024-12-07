Зияфет Аскеров: Парламентская дипломатия должна учитывать интересы Азербайджана и Турции

Парламентская дипломатия должна учитывать и защищать интересы Азербайджана и Турции.

Парламентская дипломатия должна учитывать и защищать интересы Азербайджана и Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на круглом столе "Роль парламентов в общественной дипломатии: пример Азербайджана и Турции" в Баку.

Аскеров отметил, что ключевой задачей парламентской дипломатии является обеспечение гибридной безопасности.

"Гибридные угрозы, которые касаются Азербайджана и Турции, требуют особого внимания. В Милли Меджлисе создана специальная комиссия для работы в этом направлении. Есть те, кто завидует турецко-азербайджанской дружбе. Поэтому парламентская дипломатия должна принимать законы и решения, которые учитывают интересы и безопасность обоих государств", - сказал Аскеров.