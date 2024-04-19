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Парламент утвердил поправки касательно пенсионного возраста многодетных матерей, усыновивших детей

Парламент утвердил поправки касательно пенсионного возраста многодетных матерей, усыновивших детей Милли Меджлис утвердил вопрос о внесении изменений в законодательство касательно досрочного выхода на пенсию женщин, получивших статус многодетной матери после усыновления одного и более ребенка.
Милли Меджлис
19 апреля 2024 г. 13:58
Парламент утвердил поправки касательно пенсионного возраста многодетных матерей, усыновивших детей

Милли Меджлис утвердил вопрос о внесении изменений в законодательство касательно досрочного выхода на пенсию женщин, получивших статус многодетной матери после усыновления одного и более ребенка.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок в закон "О трудовых пенсиях" был принят в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно действовавшему законодательству, пенсионный возраст многодетных матерей, имеющих 5 и более детей, снижается на пять лет. В том числе женщина считается многодетной, если общее число детей на ее попечении, вместе с усыновленным ребенком или детьми, достигает пяти и более.

Авторы законопроекта отмечают, что часто встречаются случаи злоупотребления этим правом, так например женщины, у которых трое или четверо детей, усыновляют детей своих близких родственников или знакомых, при наличии живых и здоровых родителей, чтобы получить статус многодетной матери.

Отныне право на досрочную пенсию у женщин появится лишь в том случае, если они усыновили и воспитали до 8 лет по меньшей мере одного ребенка, потерявшего родителя и лишенного родительской опеки. При этом общее число детей в семье должно быть пять или более.

Другой пункт закона, предусматривающий досрочный выход на пенсию матерей детей-инвалидов, остается в силе.

Поправки призваны стимулировать усыновление детей, действительно нуждающихся в родительской опеке, а также исключат возможность злоупотребления данным правом.

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Версия на азербайджанском языке Yalnız valideynlərini itirən uşağı övladlığa götürən qadınlar pensiyaya tez çıxacaq

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