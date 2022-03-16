Заявление Шахина Сеидзаде об отказе от депутатского мандата направлено в ЦИК

Заявление Шахина Сеидзаде об отказе от депутатского мандата направлено в ЦИК

Заявление депутата Милли Меджлиса Шахина Сеидзаде об отказе от мандата было направлено в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

https://static.report.az/photo/86715160-4bec-3bf3-8898-0deeca43b2e3.jpg https://static.report.az/photo/86715160-4bec-3bf3-8898-0deeca43b2e3.jpg

Заявление депутата Милли Меджлиса Шахина Сеидзаде об отказе от мандата было направлено в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом Report сообщил источник в Милли Меджлисе. 3 марта этого года Сейидзаде Шахин Кямиль оглу был назначен председателем правления Государственного историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер”. Согласно пункту 4 части I статьи 89 Конституции, член Милли Меджлиса, занимающий должность в государственных органах, лишается мандата согласно статье 176.2 Избирательного кодекса. Подпишитесь на наш Telegram канал