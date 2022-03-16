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Заявление Шахина Сеидзаде об отказе от депутатского мандата направлено в ЦИК

Заявление Шахина Сеидзаде об отказе от депутатского мандата направлено в ЦИК Заявление депутата Милли Меджлиса Шахина Сеидзаде об отказе от мандата было направлено в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
Милли Меджлис
16 марта 2022 г. 14:38
Заявление Шахина Сеидзаде об отказе от депутатского мандата направлено в ЦИК

Заявление депутата Милли Меджлиса Шахина Сеидзаде об отказе от мандата было направлено в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Об этом Report сообщил источник в Милли Меджлисе.

3 марта этого года Сейидзаде Шахин Кямиль оглу был назначен председателем правления Государственного историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер”.

Согласно пункту 4 части I статьи 89 Конституции, член Милли Меджлиса, занимающий должность в государственных органах, лишается мандата согласно статье 176.2 Избирательного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Seyidzadənin deputat mandatından imtina etməsi ilə bağlı ərizəsi MSK-ya göndərilib

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