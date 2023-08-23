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Заявление главы МИД Канады - предвзятое суждение, не основанное на фактах - МНЕНИЕ

Заявление главы МИД Канады - предвзятое суждение, не основанное на фактах - МНЕНИЕ "Заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли - это предвзятое мнение, не основанное ни на каких фактах. И это не первое подобное заявление главы канадского МИД. Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по межпарл
Милли Меджлис
23 августа 2023 г. 18:15
Заявление главы МИД Канады - предвзятое суждение, не основанное на фактах - МНЕНИЕ

"Заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли - это предвзятое суждение, не основанное ни на каких фактах. И это не первое подобное заявление главы канадского МИД".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Канада Кямран Байрамов.

Депутат напомнил, что глава МИД Канады выступила с утверждением, что армянам в Карабахе сегодня угрожает опасность: "Видимо, госпожа министр не смотрела видеоролики о свободном и беспрепятственном проходе армян через пограничный пункт Азербайджана по Лачынской дороге. В целом же, если Канада хочет играть какую-либо дипломатическую роль, то должна сначала правильно оценить ситуацию в регионе. Только после этого следует делать какие-либо заявления".

K.Байрамов добавил, что не верит, что подобные заявления - это лишь плод воображения главы канадского МИД:
"Скорее всего, это попытка армянского лобби через нее повлиять на текущую ситуацию в регионе. Можно однозначно сказать, что провокации никакой третьей страны не смогут оказать какого-либо влияния на внешнюю политику Азербайджана или его действия в Карабахе".

"Необходимо разъяснить министру иностранных дел Канады, что обеспечение мира и безопасности в Карабахе, а также обеспечение прав и свобод проживающих там армян, возможно только путем их реинтеграции в азербайджанское общество", - сказал депутат.

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Версия на азербайджанском языке “Kanada xarici işlər nazirinin bəyanatı qərəzli fikirdir, heç bir fakta əsaslanmır” - RƏY

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