Заявление главы МИД Канады - предвзятое суждение, не основанное на фактах - МНЕНИЕ

"Заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли - это предвзятое мнение, не основанное ни на каких фактах. И это не первое подобное заявление главы канадского МИД. Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по межпарл

"Заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли - это предвзятое суждение, не основанное ни на каких фактах. И это не первое подобное заявление главы канадского МИД".



Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Канада Кямран Байрамов.



Депутат напомнил, что глава МИД Канады выступила с утверждением, что армянам в Карабахе сегодня угрожает опасность: "Видимо, госпожа министр не смотрела видеоролики о свободном и беспрепятственном проходе армян через пограничный пункт Азербайджана по Лачынской дороге. В целом же, если Канада хочет играть какую-либо дипломатическую роль, то должна сначала правильно оценить ситуацию в регионе. Только после этого следует делать какие-либо заявления".



K.Байрамов добавил, что не верит, что подобные заявления - это лишь плод воображения главы канадского МИД:

"Скорее всего, это попытка армянского лобби через нее повлиять на текущую ситуацию в регионе. Можно однозначно сказать, что провокации никакой третьей страны не смогут оказать какого-либо влияния на внешнюю политику Азербайджана или его действия в Карабахе".



"Необходимо разъяснить министру иностранных дел Канады, что обеспечение мира и безопасности в Карабахе, а также обеспечение прав и свобод проживающих там армян, возможно только путем их реинтеграции в азербайджанское общество", - сказал депутат.