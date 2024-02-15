Завтра состоится заседание Милли Меджлиса

В пятницу, 16 февраля состоится заседание Милли Меджлиса.

В пятницу, 16 февраля состоится заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, заседание парламента назначено на 10:00.

Повестка заседания официально не объявлена. Однако ожидается, что депутаты рассмотрят представление главы государства о назначении премьер-министра.

Отметим, что Кабинет министров подал в отставку 14 февраля. Согласно статье 116 Конституции, в день вступления в должность и начала исполнения своих полномочий вновь избранного президента Азербайджанской Республики Кабинет Министров подает в отставку.